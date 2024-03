Épisode neigeux : les automobilistes invités à avancer leur départ au 2 mars

Alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes est placée en vigilance orange neige ce week-end, les autorités conseillent aux usagers de la route de faire preuve "d'une grande prudence".

“Un épisode neigeux est attendu dans la nuit de samedi 2 mars et toute la journée de dimanche 3 mars”, alerte Météo France ce week-end. L’organisme place ainsi la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange neige. Pendant que de nombreux vacanciers se rendront en direction des pistes, la préfète du Rhône suggère aux automobilistes d’avancer leur trajet au samedi 2 mars dans la journée en prévision d’une circulation “dense”, voire “saturée” sur les axes routiers.

Ils sont également appelés à vérifier leur équipement obligatoire en zone montagneuse, à ne pas gêner le travail des véhicules de salage et déneigement, et à s’informer constamment sur les conditions météorologiques et sur les restrictions de circulation imposées par les autorités préfectorales en temps réel.

Lire aussi : D'importantes chutes de neiges attendues en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end