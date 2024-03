Lyon : le salon Primevère est de retour ce weekend

À l’occasion de la 38e édition du salon Primevère, les organisateurs donnent rendez-vous au public du 1 au 3 mars, à Eurexpo.

Un an après les accusations de dérives sectaires et de promotion d’une pseudo-sciences dont il a fait l’objet, le salon Primevère retrouve le chemin de l’Eurexpo du 1 au 3 mars. Organisé par plus de 250 bénévoles, l'événement présente et met en avant chaque année les nouvelles alternatives écologiques de sensibilisation du grand public aux questions de la protection de l'environnement. Il propose également des ateliers plus pointus pour celles et ceux qui suivent déjà les enjeux alter-écologiques.

485 exposants pour 25 000 visiteurs attendus

Les visiteurs pourront venir à la rencontre de 485 exposants sur leurs stands (alimentation, habitat et énergies, santé et bien-être, etc.) et assister à une cinquantaine de conférences (avec comme thème central “les chemins de l’alimentation”) avec des invités tels que ​​Monique Pinçon-Charlot et Éric Altet. Enfin, les 25 000 personnes attendues sur le salon pendant trois jours auront accès à une quinzaine d’espaces animation allant de la mobilité au troc, en passant par le zéro déchet.

Cette année, pour la première fois de son histoire, le salon Primevère a rendu l’entrée gratuite pour les moins de 25 ans.

Informations pratiques : Vendredi 2 mars de 11 à 21h / samedi 3 mars de 10 à 20h / dimanche 4 mars de 10 à 19h - Eurexpo, parc d’expositions de Lyon, entrée principale, Hall 4 - Billetterie numérique ou sur place : un jour (9 euros), petit tarif (6 euros), soutien (12 euros) et trois jours (15 euros), gratuit pour les moins de 25 ans.