Météo : du soleil et une chaleur caniculaire ce dimanche à Lyon

La chaleur restera forte dimanche 17 juillet à Lyon, avec des températures grimpant de 22°C dans la matinée à 33°C dans l'après-midi.

Le mercure poursuit son ascension à Lyon alors que la canicule s'est installée dans le pays et dans la région. Ce dimanche, le ciel lyonnais sera dégagé et les températures évolueront de 22°C ce matin à 9 heures jusqu'à 33°C dans l'après-midi, selon Météo . Un léger vent soufflera toute la journée entre 10 et 15km/h.

Les températures redescendront doucement dans la soirée pour atteindre les 22°C dans la nuit, qui sera entièrement dégagée jusqu'au matin.

La semaine s'annonce particulièrement chaude dans le Rhône, toujours en vigilance jaune “canicule”, et en particulier à Lyon où 40°C sont attendus ce mardi 19 juillet.