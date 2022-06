Météo : du soleil et 30 degrés attendus à Lyon ce mercredi 29 juin

Il va faire beau et surtout il va faire chaud ce mercredi 29 juin à Lyon. Dans la matinée quelques nuages viendront voiler le ciel avant de laisser place à un grand soleil pour le reste de la journée.

Pas de pluie, c’est l’information météo essentielle de ce mercredi 29 juin à retenir, si les prévisions de Météo France n’évoluent pas. Quelques nuages devraient légèrement voiler le ciel jusqu’en fin de matinée avant d’être chassés par le vent et de laisser la place à un soleil qui s’annonce radieux.

Du côté des températures, les Lyonnais retrouveront la chaleur avec un thermomètre qui devrait atteindre 30 degrés au plus fort de la journée, vers 17 heures, soit 5 degrés de plus que les moyennes de saison. Dans la matinée, le thermomètre oscillera entre 19 et 25 degrés et dans la soirée il ne devrait pas descendre sous la barre des 22 degrés.