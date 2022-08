Prudence en Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France place tous les départements de la région lyonnaise en alerte jaune. En cause : d'importantes perturbations orageuses devraient toucher Lyon et ses alentours dans la soirée du mardi 16 août.

Les épisodes caniculaires semblent désormais derrière nous. Les niveaux de sécheresse enregistrés ces dernières semaines dans la région et partout en France inquiètent. Mais cela ne devrait plus durer. Que les spécialistes se rassurent, les orages et la pluie font leur retour dans le Rhône et dans tous les départements de la région dans la soirée du mardi 16 août. Météo France appelle cependant à la prudence toute la semaine : des vents violents conjugués aux orages pourraient entraîner de fortes perturbations.

Toute la région en vigilance jaune

Prudence cependant. Météo France place les douze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune à partir de 15 heures ce mardi 12 août. Cette alerte jaune doit s'étendre jusqu'à mercredi 17 août 6 heures minimum. Selon les prévisions du site météorologique, cela ne devrait pas aller en s'améliorant tout au long de la semaine.