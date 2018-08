Météo du 5 août : la chaleur pourrait atteindre les 38 degrés à Lyon

Malgré la présence du vent du Nord, la chaleur sera intense ce dimanche à Lyon, qui reste en alerte canicule de niveau 3. La ville continue également de suffoquer avec un pic de pollution à l'ozone installé depuis vendredi.

L'écart saisonnier est de 10 degrés par rapport aux normales de saison observées ces dernières années. Cette nuit, un record de chaleur a été battu. Les températures continuent de grimper ce dimanche avec un maximum de 38 degrés annoncés par Météo Lyon. De 27 degrés dès 8 heures du matin, les températures dépassent les 30 degrés à 11 heures pour continuer de chauffer. Ce n'est qu'après 17 heures que la chaleur redescend très légèrement pour atteindre les 33 degrés à 20 heures et les 29 degrés à 23 heures. Le vent du Nord soufflera légèrement sur la ville tout au long de la journée à une vitesse de 10 km/h et quelques nuages pourraient se développer dans l'après-midi. Des conditions qui ne sont pas suffisamment favorables pour améliorer de manière significative la qualité de l'air, très dégradée ces derniers jours à Lyon. Ce dimanche, Atmo Auvergne Rhône-Alpes la considère encore "médiocre" et lui attribue une note de 83/100. Pour rappel, une note proche de zéro qualifie un air très peu pollué quand à l'inverse, une note proche de 100 qualifie une pollution particulièrement importante. L'alerte pollution à l'ozone reste activée à Lyon en ce week-end de chassé-croisé sur les routes de la région.