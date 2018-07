Météo du 22 juillet : un dimanche sous le soleil et la brise à Lyon

En fin de matinée, le vent du Nord se lève pour pousser quelques nuages et laisser la place au soleil pour le reste de la journée.

Le beau temps s'installe pour toute la semaine. Après l'épisode orageux de vendredi et la grisaille du lendemain, le soleil reprend ses droits au-dessus de Lyon. Ce dimanche matin, les températures sont douces et augmenteront progressivement de 20 à 25 degrés. Dès 11 heures, le vent du Nord se lève et évacuera les quelques nuages restants. Une brise légèrement fraîche qui s'intensifiera jusqu'à 17 heures avec des rafales soufflant à une vitesse de 40 km/h. Au plus chaud de la journée, le thermomètre indiquera 28 degrés avant de se rafraîchir pendant la soirée et la nuit. Selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste moyenne. Une note de 52/100 lui est attribuée. Une tendance qui devrait rester stable en début de semaine.