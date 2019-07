Météo du 1er juillet : des orages attendus en fin d'après-midi à Lyon

L'épisode caniculaire pourrait prendre fin lundi à Lyon. En effet, après une semaine très ensoleillée, et très chaude, des orages sont attendus entre Rhône et Saône dans l'après-midi de ce lundi.

Le week-end a été étouffant à Lyon. Du soleil, beaucoup, et de la chaleur, intense. 38 degrés samedi, 40 dimanche, les Lyonnais ont suffoqué. L'épisode caniculaire devrait prendre fin ce lundi avec le retour de températures "normales" dès mardi.

Car d'ici-là, des orages sont attendus sur Lyon lundi en fin d'après-midi. Météo France prévoit même des risques de grêle. Le mercure, qui pourrait encore atteindre 36 degrés en début d'après-midi, devrait chuter de 10 degrés après le passage des orages. 31 degrés sont quant à eux attendus au meilleur de la journée de mardi.

Lyon pollué, la circulation différenciée maintenue

Côté pollution, cela ne s'arrange pas. La qualité de l'air est encore médiocre à Lyon avec un indice de 82 délivré par le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes sur une échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise).

Ainsi, pour le 6e jour de suite, et ce jusqu’à la fin de l’épisode de pollution, la circulation différenciée est maintenue à Lyon et à Villeurbanne ce lundi 1er juillet. Seuls les véhicules avec des vignettes Crit'Air 0, 1 et 2 auront le droit de circuler. Ceux avec une vignette 3, 4 et 5 et ceux sans vignettes n'ont pas le droit de rouler à Lyon et Villeurbanne.