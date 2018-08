Le temps se couvre à Lyon : des risques d'orages sont à prévoir ce matin et cet après-midi selon Météo France. Et quand l'orage ne grondera pas, de rares averses devraient prendre le relais.

Une journée sombre et fraîche attend les Lyonnais ce vendredi. Entre 8 heures et 11 heures ce matin, le risque d'orages est bien présent et les précipitations au rendez-vous. Côté températures, celles-ci ne dépasseront les 22 degrés qu'en fin de matinée. L'après-midi ne devrait pas voir survenir une amélioration. De la pluie est prévue avant 14 heures, puis de nouveau des risques d'orages jusqu'à 17 heures et des températures maximales de 25 degrés. Il faudra encore attendre le samedi matin pour un temps sec et quelques éclaircies, puisque la soirée et la nuit seront également ponctuées par des averses. Une perturbation qui a cependant le mérite d'améliorer la qualité de l'air. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, une note de 43/100 lui est attribuée. Pour rappel, plus la note est proche de 100, plus l'air est pollué.