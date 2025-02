Météo : douceur et belles éclaircies mardi 18 février à Lyon

Le ciel sera dégagé ce mardi à Lyon, tandis que les températures atteindront 12°C.

Les plus frileux d'entre nous vont être ravis. Ce mardi à Lyon, le mercure atteindra jusqu'à 12°C au cours de la journée selon Météo Lyon. En matinée néanmoins, la fraicheur reste de rigueur avec à peine 2°C à 8 h, puis 7°C à 12 h.

Le ciel devrait être généralement dégagé, mais partagé entre de belles éclaircies et un léger voile nuageux. Ce dernier devrait gagner du terrain en fin de journée, annonçant une journée plus nuageuse mais également plus douce encore mercredi.

Le mercure atteindra jusqu'à 13°C mercredi 19 février à Lyon. C'est 4°C au-dessus des normales de saison.