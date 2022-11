Météo : des averses attendues ce jeudi à Lyon

Après une matinée relativement ensoleillée, le temps devrait se gâter dans la journée à Lyon ce jeudi 17 novembre.

Après une journée ensoleillée mercredi, la météo devrait être plus mitigée ce jeudi 17 novembre. Comptez entre 11 et 13°C ce matin sous un ciel relativement ensoleillé, avant de voir le mercure atteindre jusqu'à 16°C dans l'après-midi soit un peu plus de 4°C au-dessus des normales de saison.

Quelques averses et de la douceur

De rares averses sont attendues avec des rafales de vents pouvant atteindre 50 km/h. En soirée et dans la nuit, les températures descendront jusqu'à 9°C avant le retour de belles éclaircies vendredi matin.