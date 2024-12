Météo : de la fraîcheur et des averses ce samedi à Lyon 

Le week-end débutera sous les nuages à Lyon avec quelques averses durant la matinée de ce samedi 14 décembre. Il fera jusqu'à 6 degrés dans la journée.

La grisaille se maintient en ce début de week-end. La matinée de ce samedi 14 décembre débutera sous quelques averses et la fraîcheur. Il fera en effet 5 degrés et les températures ne remonteront pas bien plus dans l’après-midi, bien que la pluie se dissipe.

Il fera ainsi 6 degrés au meilleur de la journée, soit 4 degrés en dessous des normales de saison. Cette dernière se poursuivra d’ailleurs sous les nuages, avant le potentiel retour de la pluie en soirée, prévient Météo France.