Auvergne-Rhône-Alpes : neuf départements placés en vigilance jaune pour neige et verglas 

Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance jaune pour neige et verglas ce samedi 14 décembre.

Ce samedi 14 décembre, Météo France place neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour neige et verglas, compte tenu de la fraîcheur et des pluies éparses de ce week-end. Les territoires concernés sont le Rhône, l’Isère, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Haute-Loire, la Drôme et le Puy-de-Dôme.

À noter également que les départements de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont également placés en vigilance jaune pour risques d’avalanche ce samedi.