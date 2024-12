Le lieutenant-colonel Rémi, porte-parole du gouverneur militaire de Lyon, est l'invité de 6 mn chrono / Lyon Capitale.

Star Wars, Top Gun, Van Halen, Goldman, Edith Piaf, Johnny Hallyday... joués par des formations militaires. Ça a le mérite d'être original. Et c'est une première, organisée, samedi 14 décembre, par le gouverneur militaire de Lyon, le général Denis Mistral. Son nom : Les Musicales solidaires.

Dès 17h30, le Palais des sports de Gerland accueillera 300 musiciens issus de sept formations militaires : les forces aériennes de Bordeaux, les sapeurs-pompiers de Paris, le Bagad de Lann-Bihoué, la Légion étrangère, l'artillerie de Lyon, la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins et les tambours de l'armée de Terre.

"Chaque année, on a le concert du gouverneur militaire de Lyon, avec une musique et un thème précis. Cette année, le général a décidé de marquer le coup et de faire quelque chose d' un peu ambitieux pour proposer aux Lyonnais, et à l'agglomération, quelque chose de nouveau avec, bien sûr, un programme différent de ce qu'on a pu connaître sur le concert du gouverneur. Alors chaque corps d'armée a sa musique, chaque corps d'armée a son entité, avec des instruments particuliers." explique le lieutenant-colonel Rémi, porte-parole du gouverneur militaire de Lyon. La fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins joue du cors des Alpes, la Légion étrangère a conservé l'usage du célèbre "chapeau chinois", héritage de l'armée d'Afrique, et des fifres : un pavillon de cuivre garni de clochettes, surmonté de la grenade à sept flammes, est d'origine turque, le le Bagad de Lann-Bihoué viendra avec ses binous et ses cornemuses, etc.

"Avec Les Musicales solidaires, on va éviter la musique militaire, on part sur du pop rock, sur la musique variété internationale, bien sûr de la musique celtique ."

Renforcer le lien armée-nation

La musique militaire remonte à l'Antiquité et servait à transmettre des ordres au combat. Le cérémonial et le faste datent du règne de Louis XIV, avec cette idée de renforcer le lien armée-nation.

Les Musicales solidaires de Lyon a l'ambition, elle le porte dans son nom, de manifester aux blessés de guerre, leurs proches et à toutes les victimes civiles de terrorisme, la considération des armées, mais également de sensibiliser les plus jeunes aux valeurs des armées, aux actions du Bleuet de France et à la citoyenneté.

4 500 élèves, du primaire au secondaire, bénéficieront ainsi d'une représentation gratuite dans le cadre d'un projet pédagogique de l'éducation nationale.

Tous les bénéfices générés par le festival seront directement reversés au Bleuet de France afin de soutenir les blessés de guerre, les familles endeuillées, les pupilles de la Nation, ainsi que les victimes de terrorisme. Un appel aux dons sera également lancé lors de celui-ci.

Depuis sa création en 1920, le Bleuet de France est le symbole de la mémoire et de la solidarité des français envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins. Il se porte sur le côté gauche, côté du coeur, chaque 8 mai et 11 novembre.

Le Bleuet de France assure depuis la fin de la Première Guerre Mondiale le soutien psychologique, matériel et financier des hommes et femmes qui ont risqué leur vie pour la France, des victimes d’actes terroristes, des soldats blessés en opération extérieure (OPEX), des anciens combattants, des orphelins et des veuves de guerre

Les Musicales solidaires, samedi 14 décembre, au Palais des sports de Gerland, à partir de 17h30 : billetterie ouverte sur helloasso .

La retranscription intégrale de l'entretien avec le lieutenant-colonel Rémi

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono nous accueillons aujourd'hui le lieutenant colonel Rémi, bonjour.

Bonjour.

Lieutenant colonel Rémi, vous êtes porte-parole du gouverneur militaire de Lyon. On vous invite parce que le gouverneur militaire de Lyon organise Les Musicales Solidaires, samedi 14 décembre, au Palais des sports de Gerland. C'est un spectacle organisé par le gouverneur militaire de Lyon, le général Denis Mistral. Il y aura 300 musiciens, 7 formations militaires. Avant qu'on revienne un peu dans le détail de tout ça, comment est née, finalement, l'idée d'un tel spectacle ?

Alors, chaque année, on a le concert du gouverneur avec une musique, un thème précis. Cette année, le général a décidé de marquer le coup et de faire quelque chose un peu ambitieux, je l'avoue, avec cette musique effectivement comme vous l'avez souligné 300 musiciens, au Palais des sports, donc dans un endroit un peu grandiose, en termes de volume, de place et d'affichage. On est partis là-dessus en se disant qu'on allait essayer d'innover, de proposer aux Lyonnais et à l'agglomération quelque chose de nouveau avec, bien sûr, un programme différent de ce qu'on a pu connaître sur le concert du gouverneur.

Donc sept formations militaires, sept thématiques au final ?

Alors sept thématiques, oui, puisque chaque formation musicale est, entre guillemets, spécifique puisqu'on a une formation de l'armée de l'air, donc une thématique plutôt aérienne, le Bagad de Lann-Bihoué, donc formation de la marine nationale, quatre entités musicales de l'armée de terre, dont la Légion étrangère, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins, donc avec la musique d'artillerie, donc la traditionnelle musique qui est sur Lyon, et une 7e formation avec les tambours de l'armée de terre qui serait donc une formation un peu plus spécifique.

Chaque corps d'armée a sa musique ?

Alors chaque corps d'armée a sa musique, chaque corps d'armée a son entité, avec des instruments particuliers. Par exemple, la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins a des cors des Alpes, ces longues trompes de 3 mètres de long, la Légion étrangère a des cuivres spécifiques, ce qu'on appelle "le chapeau chinois", qui est un instrument qu'on remarque le 14 juillet, qui fait des sons de cloche très spécifiques. Donc chaque entité a un peu sa spécialité et ils vont nous proposer, avec ces instruments, différentes thématiques. Et on a axé ces thématiques sur une variété, on va dire internationale, puisque c'est tourné plutôt vers les familles, vers la jeunesse. Donc on va éviter la musique militaire, là on part sur du pop rock, sur la musique variété internationale, bien sûr de la musique celtique puisqu'on a le Bagad de Lann-Bihoué, avec cornemuse et bignou...

C'est très accessible, c'est le but ?

Tout à fait. C'est pour pour le mélomane, monsieur et madame Tout-le-monde. Ça va vraiment ravir les oreilles et ça va être vraiment très intéressant.

Alors c'est vrai qu'il y a toujours eu de la musique militaire, ça remonte à l'Antiquité et ça servait d'abord à transmettre des ordres au combat. Puis après il y a eu le faste, le cérémonial ça date du règne de louis XIV, où là effectivement l'idée était aussi de renforcer le lien armée-nation. Là, avec le festival Les Musicales solidaires, il y a aussi l'objectif c'est que les bénéfices vont être reversés aux Bleuets de France c'est ça ?

Alors, on ne va pas parler de bénéfices, on va parler de dons et profits, où effectivement ce festival, donc ce show puisque, c'est un show musical mais aussi technique parce qu'il y a de la lumière, il y a du mouvement, il y a du déplacement. Ce ne sont pas des musiques qui sont assises et qui jouent c'est pas figé. C'est vraiment un spectacle visuel, aussi, à voir en plus que d'entendre. Et l'ensemble des dons et profits de ce festival seront reversés au Bleuet de France.

Alors peut-être rappelez-nous quand même le Bleuet de France.

Alors le Bleuet de France est un organisme qui est né après la Première Guerre Mondiale, donc en 1921, où l'ensemble des hommes et des femmes qui avaient été blessés durant cette guerre se sont retrouvés entre guillemets "un peu délaissés", et ont été pris en compte par cet organisme pour les aider à revenir dans la société, dans la vie civile, à retrouver un métier, éventuellement, ou adapter et même les aider financièrement. Et donc cette cause, elle continue et aujourd'hui cette cause soutient donc les blessés des armées avec un S, soutient les familles endeuillées, soutient les pupilles de la nation et, depuis 2015, soutient les victimes civiles de terrorisme. Il y a une particularité vraiment intéressante aujourd'hui de pouvoir proposer ce festival avec ce parrainage du Bleuet de France qui, derrière, oeuvre pour l'ensemble des personnes qui sont engagées, et qui ont connu, à la fois dans leur corps et dans leur âme, des blessures et qui pourront être aidés par la suite.

Combien de personnes attendez-vous au Palais des sports ?

Alors le Palais des sports a une jauge de un peu plus de 4 800 places on attend 4800 personnes donc voilà.

Vous avez bon espoir qu'il y ait 4800 personnes ?

Alors peut-être pas 4 800, mais si on est déjà à plus de la moitié, voire les 3000 places, on sera très content puisqu'on sait que c'est une première et quand c'est une première c'est un peu "compliqué", entre guillemets, en termes de visuel, de dire ce que "c'est bien, ce n'est pas bien".

Donc, Les Musicales Solidaires du gouverneur militaire de France, c'est je le rappelle 300 musiciens, 7 formations militaires, samedi 14 décembre 2024 au Palais des sports de Gerland, à 17h30. Merci Lilieutenant-colonel Colenel d'être venu sur le plateau de 6 minutes chronos. A très bientôt merci au revoir.