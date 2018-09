Météo à Lyon : jusqu'à 30 degrés pour le défilé de la Biennale

Soleil et chaleur estivale à Lyon tandis que des milliers de personnes sont attendues pour le défilé 2018 de la Biennale de la danse.

Les danseurs auront chauds. Pour cette journée marquée par le retour du défilé de la Biennale de la danse dans les rues de Lyon, un grand soleil est à prévoir. Le matin, les températures passeront en quelques heures de 13 degrés à 8 heures à 20 degrés à 11 heures. Quelques voiles nuageux pourraient faire leur apparition, poussés par un léger vent du Sud (15 km/h). Bien installé entre midi et 14 heures, le soleil fait monter les températures jusqu'à 30 degrés dans l'après-midi. Ce n'est qu'après 17 heures que l'atmosphère sera plus fraîche, avec 26 degrés prévues à 20 heures et des températures en dessous des 20 degrés dès 23 heures. Malgré une légère dégradation, la qualité de l'air reste "bonne" ce dimanche dans l'agglomération lyonnaise. Atmo Auvergne Rhône Alpes lui attribue une note de 43/100. Les 4 500 participants au défilé peuvent respirer et rester concentré sur le thème de leur prestation : la paix.