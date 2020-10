Menaces de partisans turcs à Décines : le parquet ouvre une enquête

Après la manifestation de partisans turcs à Décines ce mercredi soir, pour “en découdre avec des personnes issues de la communauté arménienne”, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour “participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations”.

Ce mercredi soir, environ 250 partisans turcs se sont réunis et ont défilé dans les rues de Décines, près de Lyon “dans le but d'en découdre avec des personnes issues de la communauté arménienne”, a déclaré la préfecture du Rhône ce matin. Le parquet de Lyon vient d'expliquer dans un communiqué avoir “ouvert une enquête du chef de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, délit prévu et réprimé par les articles 222-14-1 et suivants du Code pénal.” Les protagonistes de ce défilé encourent jusqu'à un an d'emprisonnement et de 15000€ d'amende.

101 policiers ont été mobilisés hier soir sur la commune de Décines. “19 véhicules ainsi que l'intégralité des protagonistes ont été contrôlés. Les identités ont été relevées. 65 personnes ont par ailleurs été verbalisées pour non-respect du confinement. Le calme est revenu à 23h00”, indiquaient les services de l'état ce matin.