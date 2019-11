Marchés de Noël à Lyon : programme, dates et horaires

La fin d’année approche. Si les traditions des fêtes sont la dinde, les huîtres, les chants et les costumes, déambuler dans les marchés de Noël en fait également partie. Découvrez les principaux marchés de Noël à Lyon.

Le Marché des créateurs

À la recherche d’idées cadeaux originales pour Noël ? Cela tombe bien, les créations réalisées à la main et à Lyon seront nombreuses à l’occasion de la 14e édition du Marché de Noël 360° sur l’art. Dans les pentes de la Croix-Rousse, une soixantaine de créateurs et artisans d’art présenteront leurs créations originales. Au programme : céramique, création textile, mode, bijoux, décoration, graphisme. Possibilité de se restaurer sur place grâce aux foodtrucks.

Samedi 14 décembre 2019 de 11h à 20h et dimanche 15 décembre de 10h à 19h

Place Sathonay et rue Vitet, Lyon 1

Bazar de Noël de la SPA

La SPA de Lyon se mobilise en cette période de fêtes, et propose un marché sur trois jours mettant les bêtes à l’honneur. Au programme : idées cadeaux pour chiens et chats, objets d’artisanats de Noël, confiseries gourmandes, produits de terroir… Tous les bénéfices des ventes seront dédiés à l’accueil et la prise en charge d’animaux en détresse.

Du 22 au 24 novembre 2019

101 boulevard des États-Unis, Lyon 8

Horaires : Vendredi de 14h à 17h30, Samedi de 10h à 17h30 et Dimanche de 14h à 17h

Marché de Noël de la place Carnot

L’incontournable marché de Noël de la Place Carnot revient le 23 novembre. Pour cette nouvelle édition, la place sera une nouvelle fois animée par de nombreux exposants : des artisans et producteurs de la région qui proposeront leurs produits aux visiteurs. C’est l’occasion de faire le plein niveau décorations de sapin, mais également de trouver des idées cadeaux (jouets en bois et en tissu, santons, bijoux, pain d’épice, foie gras, vins…). Au programme également : animations, spectacles, fanfares, maquillage ateliers DIY.

Du 23 novembre au 24 décembre 2019

Tous les jours de 10h30 à 20h sauf les vendredis et samedis nocturnes jusqu'à 22h. Fête des Lumières : du jeudi 5 décembre au dimanche 8 décembre, horaire de fermeture restreint pour des raisons de sécurité.

Place Carnot, Lyon 2

Marché de Noël de la Croix-Rousse

La Croix-Rousse sera une nouvelle fois animée par son marché de Noël cette année. Des commerçants et artisans locaux proposeront des objets décoratifs traditionnels, des produits de l’artisanat local et des produits de terroir. Bonus : une station de montagne miniature avec une patinoire, des chalets, marrons chauds...

Du 4 au 23 décembre 2019

Place de la Croix-Rousse, Lyon 4

Ouvert tous les jours de 10h à 20h

Noël aux Gratte-Ciel

Villeurbanne est en fête : le centre-ville sera animé durant une semaine, par de nombreuses animations et chorales de Noël. 25 chalets en bois s’installeront pour aider les habitants à préparer les fêtes de fin d’année : artisans et producteurs du Rhône et d’ailleurs vendront leurs créations (bijoux, bougies, céramique, pain d’épice, miel…) idéales pour des idées cadeaux de dernière minute. Au programme également : chorales, gospel, concerts de l’École nationale de musique, ateliers pour enfants. Et en bonus : 2 spectacles lumineux (samedis 14 et 21 décembre) et une hotte surprise du père Noël à gagner.

Du 14 décembre 2019 au 22 décembre 2019

Tous les jours de 10h00 à 19h00

Avenue Henri-Barbusse, Villeurbanne

Rendez-vous à l’Espace info et dans les commerces du centre-ville pour participer au jeu-concours de la hotte surprise du père Noël. Espace info : 3 avenue Aristide-Briand (en face de la mairie), du 16 au 20 décembre (ouvert du lundi au vendredi de 9 h 45 à 13 h et de 14 h à 18 h

Les marchés aux Sapins de Noël

Pour trouver un sapin de Noël, il existe les traditionnels pépiniéristes, mais aussi les éphémères Marchés aux Sapins. À Lyon, il s’en tiendra trois cette année :

Le Marché aux Sapins de la Croix-Rousse

Du 23 novembre au 24 décembre 2019, de 9h à 19h

Place de la Croix-Rousse, Lyon 4

Le Marché aux Sapins de la Place Bellecour

Du 10 au 24 décembre 2019, de 9h à 19h

Place Bellecour, Lyon 2

Le Marché aux Sapins du Quai Victor Augagneur

Du 10 au 24 décembre 2019, de 9 h à 19h

Quai Général Sarrail, Lyon 6