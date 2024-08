La 9e édition du Nordic Walking in Lyon aura lieu les 12 et 13 octobre prochain. Cet évènement exclusivement dédié à la marche en milieu urbain, propose des parcours à la découverte des sites de la ville de Lyon.

Un nouveau parcours au départ de la place Saint-Jean

Pour cette 9eme édition, un nouveau parcours est proposé au départ de la place Saint-Jean et permettra de renouveler les 4 marches proposées : 7km, 12km, 16km et 20km, ouvertes à la fois en Marche Nordique ou en Randonnée Pédestre. Elles s'adressent à tout les niveaux : marcheurs novices ou marcheurs nordiques expérimentés, désireux de cheminer à travers les lieux et quartiers emblématiques de la capitale des Gaules.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 10 octobre 2024 à 20h00, dans la limite des places disponibles. Les dossards seront personnalisés (prénom) pour toutes les personnes inscrites avant le vendredi 13 septembre 2024 inclus.

Tarifs :

Marche 7 km- Parcours vert : 12,50 e

Marche 12 km- Parcours bleu : 16,50e

Marche 16 km- Parcours rouge : 20,50e

Marche 20 km- Parcours noir : 23,50e

