450 exposants et 14 000 curieux sont attendus pendant trois jours au Centre des congrès de Lyon pour découvrir de nouvelles tendances.

3 jours, 5 000 m2, plus de 450 exposants, 13 conférences, plus d'une quinzaine d'animations, 14 000 visiteurs attendus. Comme l'amateur randonneur qui aime égrener les stats de ses excursions (kilomètres, dénivelé;..), le salon du randonneur déroule avec envie ses mensurations.

Pour cette 16 édition, c'est le leader mondial de l'évènementiel, le Lyonnais GL Events, qui reprend la main sur ce "salon unique en France".

"Aujourd'hui, le marché de la randonnée progresse chaque année, explique Anne-Marie Baezner, directrice du salon. 27 millions de Français disent pratiquer la randonnée, dont 56% de plus de 18 ans. C'est un phénomène important, qui s'est accélérée avec le Covid, avec cette envie de l'authenticité, de retrouver la nature, mais aussi, et c'est important, d'être en bonne santé, puisque finalement la randonnée c'est un sport, et c'est le premier sport français".

La Grande traversée des Alpes de Laura Soto

Selon les 1580 compteurs installés sur les sentiers de randonnée, source précieuse de données, l'augmentation générale de la pratique serait de +14% en 2021 et de + 4% en 2022 (2019 étant l'année de référence). Parmi les mois de l'année représentés, sans surprise, août se distingue en tant que "mois préféré des randonneurs", avec une concentration de 13% sur les sentiers. Mai et juillet suivent de près avec 11% chacun.

Ce salon du randonneur, c'est aussi l'occasion d'aller à la rencontre des

offices de tourisme, des agences de voyage et des équipementiers qui promeuvent leurs offres. Une occasion unique, aussi, de découvrir les dernières tendances en matière de randonnée, d'explorer de nouveaux itinéraires et de découvrir des équipements innovants.

Le salon accueillera deux invités qui viendront partager leur expérience de randonnée hors norme : Alexandre Poussin et Laura Soto.

Alexandre Poussin, écrivain voyageur, coauteur de deux livres avec Sylvain Tesson, sera présent le samedi matin pour parler de son aventure familiale Madatrek, le tour de Madagascar à pied et en couple avec deux enfants de 6 et 9 ans accompagnés par une charrette tirée par des zébus. En quatre ans, ils ont parcouru 5 000 kilomètres. A partir d’un extrait de sa série de 16 épisodes, il présentera les avantages et les inconvénients d’emmener sa famille pour un long voyage. Le dimanche matin, il parlera de son action pour sauver la forêt de Vohibola.

Laura Soto, connue sous le nom de @50nuancesdetrek, proposera une conférence autour de sa Grande Traversée des Alpes en solo. De la préparation au choix matériel, en passant par sa gestion de la peur en tant que femme seule peu expérimentée, LauraSoto reviendra sur ses trente-deux jours dans les Alpes françaises, seule avec sa tente, pour la première fois.

INFORMATIONS PRATIQUES

Vendredi 22 mars : 10h/19h

Samedi 23 mars : 10h19h

Dimanche 23 mars : 10h/18h

5 euros sur place / gratuit pour les enfants de - de 12 ans accompagnés

Nouveauté : billetterie en ligne (4€)

La restranscription intégrale de l'entretien avec Anne-Marie Baezner

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Anne-Marie Baezner, directrice générale des sites Auvergne-Rhône-Alpes du groupe GL Events, leader mondial de l'événementiel. Vous êtes également directrice du salon du randonneur que GL Events a repris pour cette 16e édition. Alors, ce salon du randonneur se déroule au centre des congrès de Lyon, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars. 5000 m2, 140 exposants, des offices du tourisme, des agences de voyage, des équipementiers qui vont promouvoir la randonnée. Depuis quelques années, les influenceurs et les réseaux sociaux font une large part à la randonnée redevenue très tendance. Vous confirmez ?

Absolument, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, le marché de la randonnée progresse chaque année. Il faut savoir qu'il y a 27 millions de Français qui disent pratiquer la randonnée, dont 56% de plus de 18 ans. Donc, c'est quand même un phénomène important. En plus, cette envie de la randonnée s'est accélérée forcément avec le Covid, avec ce retour, cette envie de l'authenticité, de retrouver la nature, mais aussi, et c'est important, d'être en bonne santé, puisque finalement la randonnée c'est un sport, et c'est le premier sport français qui est ouvert à tous, je dirais, de 7 à 77 ans.

En préparant cette émission, j'ai vu qu'un sociologue David Lebreton avait écrit en 2012 un ouvrage qui s'appelait "Marche - Eloge des chemins et de la lenteur" et qui disait, qu'effectivement, aujourd'hui on était dans "une humanité assise immobile", qu'on passait beaucoup de temps dans la voiture, beaucoup de temps devant les écrans et que le corps a été "un peu oublié". Donc voilà on revient à la nature à envie de marcher et donc ça touche aussi beaucoup de jeunes...

... Ça touche beaucoup de jeunes, c'est un phénomène qui en fait avant on avait l'impression que le randonneur c'était quelqu'un. Un peu l'image du retraité. Tout à fait et puis aujourd'hui vous avez raison avec les réseaux sociaux, notamment nous avons Alexandre Poussin et Laura Soto, qui sont deux jeunes qui sont adeptes de la randonnée et tout ça ça apporte un nouvel élan et l'envie de finalement, de participer aussi à ce sport qui est le premier sport français.

Oui parce que vous citiez effectivement Alexandre Poussin notamment et qui va venir une conférence qui va venir organiser une conférence pour le salon du randonneur, Alexandre Poussin il me semble qui avait travaillé aussi avec Sylvain Tesson.

Absolument ils ont fait deux livres ensemble, donc effectivement la nature il connaît bien et les randonnées aussi.

Alors qu'est-ce qui va être présenté à ce salon du randonneur?

Alors chaque conférence à sa spécificité, des conférences un peu sur le climat Laura Soto, une Lyonnaise, donc on est toujours fiers d'avoir des Lyonnais, va expliquer comment elle a fait cette grande randonnée des Alpes et en solo toute seule et comment, finalement elle s'est sentie aussi en sécurité et ça c'est aussi intéressant parce que la randonnée c'est aussi, ça peut faire référence à l'authenticité, à la nature, à la réflexion, à la santé mais aussi c'est important de faire de la randonnée dans des normes de sécurité.

Donc ça c'est les conférences et à côté en termes d'animation qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver en fait ?

Alors, il y a des tas de choses. Il y a une randonnée qui est très, très sympa, organisée par la Fédération française de la randonnée Auvergne-Rhône-Alpes, avec qui nous entretenons ... parce que les fondateurs et nous-mêmes, puisque nous avons repris ces salons-là aux fondateurs Lionel et Catherine Pons que je salue, et nous restons dans cet esprit-là. Il y a eu une vraie histoire, je dirais, de travailler ensemble avec la Fédération française de la randonnée que l'on entretient. La randonnée va partir de Bellecour à 9h pour arriver au salon et va faire découvrir plein de chemins à Lyon, même dans Lyon, puisqu'ils sortent un guide spécial de la randonnée urbaine à Lyon.

Et alors il y a aussi quel va être quand même le grand thème parce que effectivement est-ce que le grand thème c'est pas un peu le voyage responsable aussi cette année ?

Alors, ce sont des thèmes qui sortent évidemment, comme on s'oriente plus vers les voyages plus naturels. Il y a une agence de voyages spéciales voyage responsable qui sera présente. Ill y a aussi, je dirais, dans les tendances, la randonnée en vélo. Alors la randonnée en vélo c'est un nouveau marché qui sort beaucoup, qui est en train d'exploser. Les spécialistes disent que le marché de la randonnée en vélo, c'est le trekking il y a fait 20 ans. En fait, quand ça a démarré avec nos tours opérateurs, dont Atalante, qui est aussi lyonnais, on cite bien nos lyonnais, et c'est aussi en train de se développer très fortement avec 22 millions de participants aujourd'hui de la randonnée en vélo. On est la deuxième région, le deuxième pays mondial, en terme de randonnée à vélo et on a l'ambition de passer premier en 2030.

Merci beaucoup d'être venu nous présenter le salon du randonneur 2024.