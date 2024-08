Isère : un fort risque de feux de forêts dans le nord du département

Le Nord-Isère est soumis à un fort risque de feux de forêts en raison d'un épisode de sécheresse.

Alors qu'un épisode de chaleur intense s'abat sur le département auquel s'ajoute une absence de précipitations pendant plusieurs jours, la zone du Nord-Isère est soumise à un aléa sévère (niveau orange) aux risques feux de forêts et espaces naturels indique la préfecture de l'Isère dans un communiqué de presse diffusé dimanche 11 août. Plusieurs restrictions sont ainsi mises en place par les services de l'Etat.

Restriction horaire de 13 h à 22 h :

L’apport et l’usage de matériels générant des flammes ou étincelles est interdit sur cette plage horaire dans les espaces sensibles et à moins de 200 mètres de ceux-ci.

L’entretien de la végétation des infrastructures de transports et de réseaux est interdit sur cette plage horaire dans les espaces sensibles et à plus de 200 mètres de ceux-ci.

Restrictions générales :

Les dérogations sur l’emploi du feu dans les aires d’accueil du public, dans les accueils collectifs de mineurs et pour l’utilisation d’appareils de cuisson à gaz sont suspendues dans les espaces sensibles et à moins de 200 mètres de ceux-ci.

Les feux d’artifice sont interdits dans les espaces sensibles et à plus de 200 mètres de ceux-ci.

"Le préfet de l’Isère appelle à une très grande prudence et rappelle qu’il est interdit de porter et d’allumer du feu, de fumer, de jeter des mégots et tous objets en combustion à l’intérieur et à moins de 200 mètres des bois et forêts (arrêté préfectoral du 28 avril 2017)", conclut le communiqué.