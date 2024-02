Marché de chauffage urbain de la Métropole de Lyon : la droite alerte la Justice

L'opposition de droite au conseil de la Métropole de Lyon a procédé à un signalement au procureur de la République pour faire la lumière sur l'attribution du marché de chauffage urbain du sud-ouest de Lyon.

La droite comme Anticor préconisaient un report du vote, Bruno Bernard se serait peut-être évité de nouveaux ennuis en répondant favorablement à cette demande. Après avoir écopé d'un avertissement pénal probatoire pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de l'élection de son oncle à la tête de Grand Lyon Habitat, le président écologiste de la Métropole de Lyon a soumis au vote du conseil l'attribution du marché de chauffage urbain du sud-ouest de Lyon au groupe Coriance.

Délai d'étude du dossier trop court, interrogation sur les prix...

Quinze jours après que BFM Business a révélé l'envoie à une quinzaine d'élus d'un mail anonyme dénonçant du favoritisme dans l'attribution de la délégation de service public. Le groupe La Métro positive avait voté contre, il annonce ce vendredi avoir procédé à un signalement auprès du procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du code de procédure pénale (qui dispose Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République), ainsi qu'après du Parquet national financier.

Selon la droite, le dossier finalement "a été envoyé avec la convocation du conseil le jeudi 11 janvier, soit 13 jours francs avant la commission thématique permanente "proximité et environnement" chargée de l'étudier et 17 jours francs avant la séance du conseil". Un délai jugé trop court par le groupe qui a sollicité son allongement, sans l'obtenir. Le groupe d'opposition s'interroge par ailleurs sur les critères pris en compte pour l'analyse des conditions financières de chaque contrat. Coriance obtenant une meilleure note qu'Idex dans le rapport, alors que le groupe affiche un tarif annuel plus élevé pour un logement type.

Pour rappel, le président de la Métropole de Lyon a déposé plainte contre X le 26 janvier pour diffamation publique après la diffusion du mail anonyme. "Nous parlons de rien, il n'y a rien de démontré dans tout cela. Ce n'est que du flan", avait tancé Bruno Bernard lors du vote ce lundi.