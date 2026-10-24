Les commerces barricadés de la rue de la République ce samedi à Lyon.

À quelques heures des rassemblements interdits ce samedi 24 octobre, Lyon prend ses précautions. Commerces protégés, mobilier urbain retiré et surveillance renforcée : le centre-ville se prépare à une journée sous tension.

Les rues de la Presqu’île semblent étrangement calmes ce samedi matin. Alors que jusqu’à 25 000 manifestants pourraient se mobiliser dans l’agglomération lyonnaise malgré l’interdiction préfectorale, les autorités et les commerçants anticipent de possibles débordements, une semaine après les pillages et les dégradations du 17 octobre. Si les rues restent moins fréquentées, les Lyonnais profitent encore de la matinée pour faire leurs emplettes et se promener avant que la situation n’évolue.

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Les commerces se barricadent, le mobilier urbain évacué

Dans le centre-ville, de nombreuses boutiques ont pris leurs précautions. La majorité des commerces concernés ont protégé leurs vitrines derrière des planches de bois. Certains ont également retiré leurs marchandises, laissant des vitrines entièrement vides. Une partie des établissements a choisi de fermer pour la journée, tandis que d’autres maintiennent leur activité, au moins pendant la matinée.

Les musées des Tissus et des Beaux-Arts ont également fermé leurs portes, comme plusieurs grands cinémas lyonnais. Les services de la Métropole ont, de leur côté, retiré les conteneurs à verre présents dans les secteurs concernés. Sur certains chantiers, les équipes ont évacué du matériel, des panneaux et des grilles susceptibles de servir de projectiles ou de barricades.

Tournée des équipes de la métropole pour évacuer les conteneurs à verre ce matin @V_Sarselli pic.twitter.com/3W5Le2ZQ7E — Pierre OLIVER (@poliver69) October 24, 2026

Les trottinettes électriques en libre-service ont également disparu du périmètre soumis à l’interdiction de manifester. Les applications, comme Dott, signalent temporairement des modifications des zones de circulation. Les autorités cherchent ainsi à limiter les objets susceptibles d’alimenter d’éventuels affrontements et barricades.

Une surveillance renforcée dès le début de matinée

Dans le ciel lyonnais, un hélicoptère de la gendarmerie a commencé à surveiller la ville dès les premières heures de la journée. À Bellecour, les CRS ne sont pas encore visibles sur la place en milieu de matinée, mais les forces de l’ordre se sont installées aux abords des deux grands centres commerciaux, la Part-Dieu et Confluence.

La Métropole de Lyon et la Chambre de commerce et d’industrie Lyon Métropole ont aussi mobilisé 40 agents de sécurité privée, répartis en deux équipes dans des secteurs sensibles du centre-ville. Ces agents doivent surveiller les commerces, effectuer des patrouilles et signaler rapidement les incidents aux forces de l’ordre. La situation reste donc à surveiller au fil de la journée.

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