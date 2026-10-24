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Image d’illustration, sapeurs-pompiers. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Deux accidents et trois blessés sur le périphérique de Lyon

  • par Amaury Perrin

    • Ce samedi 24 octobre, deux accidents de la route ont mobilisé les pompiers vers 6 heures sur le périphérique Laurent Bonnevay, à hauteur de la porte de Gerland, causant trois blessés légers.

    Les deux accidents se sont produits presque simultanément sur la D383, dans les deux sens de circulation. En direction du sud, une voiture a basculé sur le flanc juste après la bifurcation avec le boulevard Chambaud-de-la-Bruyère. Dans le sens opposé, un autre véhicule a également connu un accident. Les deux automobilistes n’ont impliqué aucun autre véhicule.

    Selon nos confrères du Progrès, les sapeurs-pompiers ont engagé cinq engins pour secourir les victimes. Ils ont pris en charge trois blessés légers, dont deux ont nécessité un transport à l’hôpital.

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