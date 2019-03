Ma thèse en 180 secondes : 3 filles sur le podium de la finale à Lyon

Eléonore Mathis 3e, Arima Saoudi, 1re et Noëlle Remoué, 2e et Prix du public. Les deux dernières sont qualifiées pour la demi-finale nationale, à Paris. @GL

Elles n'ont eu que 180 secondes, et pas une de plus, pour présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Deux des trois lauréates de la finale régionale lyonnaise représenteront l'Université de Lyon, la semaine prochaine, lors de la demi-finale nationale, à Paris.

Trois minutes chrono pour résumer des années de recherche étalées sur des centaines de pages. Pas simple. Pour corser la chose, on vous met sur une scène, projos chauffés à blanc, devant 300 personnes sagement installées dans un amphi, avec, au premier rang, le président de l'Université de Lyon, Khaled Bouabdallah, et Frédéric Faure, délégué régional du CNRS Rhône Auvergne. Complexe.

Complexe, comme les sujets de thèse des candidats. Au hasard cette année : "Dynamique structurale de l'interaction laser ultrabref-solide à l'échelle atomique par des méthodes ab initio" ou "Rôle du canal calcique ITPR2 et des membranes associées aux mitochondries (MAMs) dans la régulation de la sénescence cellulaire".

Jeudi soir, chacun des 14 candidats (8 filles, 6 garçons), pré-sélectionnés pour cette finale régionale du site universitaire Saint-Etienne-Lyon, avait donc 180 secondes - pas une de plus - pour convaincre le public venu, encore une fois, très nombreux (les 300 places se sont arrachées en moins de dix jours).

Sur les 14 candidats, seuls 2 d'entre eux pouvaient bénéficier d'un ticket pour la demi-finale nationale, qui se déroule la semaine prochaine à Paris.

Le Prix du public a été remis à Noëlle Remoué, de l’université Claude Bernard Lyon 1, École doctorale EDISS pour son exposé sur l' "Étude de la cicatrisation des plaies diabétiques neuropathiques, dans un modèle animal". L'objet de sa thèse : "mieux comprendre les interactions cellulaires et moléculaires dans la peau au cours de la cicatrisation d’un ulcère de pression, et identifier ce qui est perturbé avec le diabète et la neuropathie périphérique qui y est associée, et selon le degré d’atteinte neuropathique."

> Voir sa vidéo ici.

Le jury était composé de Valérie Castellani, directrice de recherche CNRS à l’Institut NeuroMyoGène, Karima Benelhadj, coordinatrice de "Pint of Science" Lyon, Benjamin Ménard, maître de conférences à l’université Jean-Moulin Lyon 3, Jean Yves Cavaillé, professeur émérite à l’Insa de Lyon Tohoku University (Japon) et l'auteur de ces lignes, représentant Lyon Capitale, partenaire média de l'événement.

Le 3e prix a été attribué à Eleonore Mathis de l'université Claude Bernard Lyon 1, Laboratoire Polymères et Matériaux Avancés UMR 5268, CNRS/Solvay, pour son "Étude des mélanges thermodurcissables/thermoplastiques pour application composites. Contrôle des morphologies en relation avec les propriétés mécaniques." L'objet de sa thèse : "les matériaux composites sont utilisés depuis des années dans les domaines de l’automobile ou de l’aéronautique. J’étudie particulièrement la matrice qui est un plastique thermodurcissable modifié par un thermoplastique qui améliore ses propriétés mécaniques. Je cherche à déterminer les paramètres qui vont influencer la structure finale du matériau."

> Voir sa vidéo ici.

Le 2e prix est revenu à Noëlle Remoué, distinguée quelques minutes plus tôt du "Prix du public".

Quant au 1er prix, le jury a choisi Amira Saoudi de l'université Claude Bernard Lyon 1 pour sa thèse "Étude des phénomènes de mécanoluminescence dans les fibres textiles". l'objet de sa thèse : "je m’intéresse à un certain type de luminescence qu’on appelle de l’élastico-mécanoluminescence. C’est un phénomène où une lumière est émise par un solide lorsque ce dernier a subi une déformation. J’essaye de déterminer l’origine exacte du mécanisme qui en est responsable."

> Voir sa vidéo ici.