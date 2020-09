Lyon - Villeurbanne : combien de temps va durer l’obligation de port du masque ?

(Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

L'arrêté d'obligation du port du masque à Lyon et Villeurbanne est effectif depuis ce mardi matin en raison de la situation sanitaire dans ces deux villes.

Depuis ce mardi 1er septembre, la préfecture du Rhône a décidé de rendre le masque obligatoire dans les rues de Lyon et Villeurbanne. Une décision qui concerne toutes les personnes de plus de onze ans circulant dans la rue. L'arrêté publié court jusqu'au 15 septembre prochain. Une date qui ne veut pas dire que le port du masque deviendra facultatif le 16 septembre. Cet arrêté pourra être prolongé autant de fois que possible si la situation sanitaire demeure comme elle est, voir s'aggrave dans les jours à venir, explique la préfecture. À l'inverse, si le département repasse en vert prochainement, l'obligation du port du masque pourra être retirée.

Le 27 août dernier, le gouvernement a passé le département du Rhône en "rouge" pour circulation active du virus (plus de 50 cas pour 100 000 habitants). À Lyon, ce chiffre est de 93 pour 100 000 et de 137... pour 100 000 à Villeurbanne.