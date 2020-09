Lyon : le point sur l'épidémie de coronavirus ce mardi 1er septembre dans le Rhône

Le masque est désormais obligatoire, depuis ce mardi 1er septembre, dans toutes les rues de Lyon et de Villeurbanne. Le nombre de cas de coronavirus a sensiblement augmenté dans le département du Rhône ces derniers jours. Le point.

Le masque est désormais obligatoire, depuis ce mardi 1er septembre, dans toutes les rues de Lyon et de Villeurbanne. Obligatoire désormais car le département du Rhône est passé dans le rouge, le nombre de cas de coronavirus ayant explosé ces derniers jours.

le nombre de cas positifs a explosé dans le Rhône

D'après un dernier bilan de Santé Publique France, 1216 personnes ont été testées positives dans le Rhône en semaine 34, du 17 au 23 août (sur plus de 22 000 tests). C'est beaucoup. Beaucoup plus que les semaines précédentes. Le taux de positivité est de 5,5 %, là-aussi en forte augmentation.

A titre de comparaison, dans le département du Rhône, du 3 au 9 août, 241 personnes avaient été testées positives sur 15 117 tests. La semaine suivante, du 10 au 16 août, sur à peu près le même nombre de tests effectués (15430), 557 tests ont été positifs.

le taux d'incidence en nette augmentation aussi

Le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants est de 41 en Auvergne-Rhône-Alpes, de 47 pour la France. Il était de moins de 10 il y a un mois. À Lyon, ce chiffre est de 93 pour 100 000 et de 137... pour 100 000 à Villeurbanne. Le taux d'incidence est en très nette augmentation à Lyon et Villeurbanne.

le nombre de cas positifs très important chez les jeunes

D'après un dernier bilan de Santé Publique France, plus d'un testé positif sur 3 dans la région a entre 20 et 30 ans (35,7 % des 1216 cas en semaine 34), et 17,5 % entre 30 et 40 ans. En tout, 70 % des testés positifs dans la région ont moins de 40 ans

légère hausse dans les hôpitaux

Dans les hôpitaux, il y a une légère hausse ces derniers jours. Mais légère. Les chiffres sont encore très en deçà de ceux du pic de l'épidémie dans la région, début avril. Ainsi, 297 patients sont hospitalisés dans la région des suites du covid-19. Dont 33 en réanimation. Il y avait 783 patients en réanimation dans la région au plus fort de la crise.

Dans le Rhône, 116 personnes sont hospitalisées (+9 depuis dimanche). Il y avait 1250 patients hospitalisés dans les hôpitaux du Rhône au plus fort de la crise. 16 patients sont actuellement en "réa" dans le département (+2 depuis dimanche). Il y avait 300 personnes en "réa" au plus fort de la crise.

le port du masque désormais obligatoire partout à Lyon et à Villeurbanne

Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a annoncé lundi après-midi l'extension du port du masque obligatoire à toutes les rues de Lyon et Villeurbanne à partir de ce mardi 1er septembre. Cette obligation comporte une dérogation pour les cyclistes et les joggeurs.