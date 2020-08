Le masque obligatoire partout à Lyon et Villeurbanne à partir de mardi

(Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Le port du masque va être obligatoire à Lyon et Villeurbanne à partir du 1er septembre prochain.

Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a annoncé ce lundi après-midi l'extension du port du masque obligatoire à toutes les rues de Lyon et Villeurbanne à partir de ce mardi 1er septembre. Cette obligation comporte une dérogation pour les cyclistes et les joggeurs.

“C’est une contrainte raisonnable que nous devons accepter pendant un temps”, a déclaré Pascal Mailhos.

Une décision prise en raison de la recrudescence du nombre de cas dans les hôpitaux du département. Pour rappel le Rhône a été classé rouge suite à l’augmentation du taux d’incidence dans le département ces derniers jours. Pour rappel, le port du masque était déjà obligatoire dans de nombreux lieux très fréquentés de la ville de Lyon.

Dans le département du Rhône et la métropole de Lyon (hors Lyon et Villeurbanne), le masque sera obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des écoles, des gares, stations de transports en commun et arrêts de bus.

Plus d'information à venir.