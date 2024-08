"Lyon, ville de tous les sports" : les Jeux paralympiques ont enflammé la place Bellecour

Lyon a accueilli ce lundi la flamme paralympique. 24 personnes se sont relayées autour de la place Bellecour avant la cérémonie d'ouverture mercredi 28 août.

"La première fois, j'étais valide et en rase campagne, aujourd'hui je suis en fauteuil et j'allume le chaudron dans ma ville, ça montre qu'il n'y a pas de fatalité." Le symbole était beau lundi 26 août pour Michel Sorine, patron de la SaintéLyon et dernier relayeur de la flamme paralympique à Lyon, près de 20 ans après avoir été relayeur pour les Jeux olympiques. "C'est génial, c'est magnifique, il va falloir du temps pour m'en remettre, c'est une immense fierté", a lancé, émue, Inès Dahmani, première relayeuse et fondatrice de la section féminine de La Duchère.

"La majorité des athlètes olympiques étaient aussi inconnus, pourtant ils nous ont offert des moments de dingue"

L'ambiance était belle, les Lyonnais ont répondu présent pendant environ deux heures de relais, au cours desquels 24 personnes ont porté la flamme et parcouru cinq tours de la place Bellecour, sous un soleil estival. Les spectateurs ont été près de 10 000 à pénétrer dans le village olympique tout au long de la journée où ils pouvaient découvrir des sports olympiques. Si la plupart reconnaissent ne pas connaître les athlètes paralympiques, ils veulent s'enthousiasmer, retrouver les émotions folles des Jeux olympiques.

🔥 Le chaudron est allumé par Michel Sorine, boss de la SaintéLyon qui avait évoqué auprès de Lyon Capitale « une immense responsabilité » pic.twitter.com/h925Sb1G6i — Lyon Capitale (@lyoncap) August 26, 2024

"La majorité des athlètes olympiques étaient aussi inconnus, pourtant ils nous ont offert des moments de dingue", lance Thomas, venu par curiosité. "J'aurais espéré plus de monde, mais il faut profiter de ces moments de ferveur, ce n'est pas le moment pour critiquer", lance une élue lyonnaise qui regrette encore le manque d'animation entre Rhône et Saône lors des Jeux olympiques.

"C'est un évènement qui avait besoin d'avoir une très grande visibilité. C'est un enjeu d'opérer un basculement, on est fiers d'être la plus grande ville après Paris à accueillir la flamme paralympique, répond de son côté Julie-Nublat Faure, adjointe au maire de Lyon en charge des sports. Et d'ajouter : Personne ne demande aux villes qui accueillent la flamme olympique pourquoi elles n'accueillent pas la flamme paralympique. Pour nous ce doit être la même chose l'une et l'autre."

"C'est une très grande fierté, Lyon est une grande ville de tous les sports. Vous êtes nombreux à venir ici pour remercier nos athlètes, nous avons une pensée collective pour eux", a conclu Grégory Doucet avant que le chaudron ne soit éteint, et que la flamme ne prenne la direction de Paris pour la cérémonie d'ouverture mercredi 28 août.