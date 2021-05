Lyon : une vingtaine de jeunes migrants plantent la tente dans un parc à Hénon

Faute de solution d'hébergement, une vingtaine de jeunes migrants se sont installés dans le parc Hénon dans le 4e arrondissement. Ils souhaitent faire reconnaître leur minorité et leur droit à la prise en charge auprès de la Métropole.

Aidés par les associations et quelques riverains, une vingtaine de jeunes migrants vivent dans le square Gustave Auguste Férié depuis le vendredi 28 mai, rapporte France 3. La Métropole a rejeté leur dossier pour faire reconnaître qu'ils ont moins de 18 ans, et ils n'ont donc pas le droit à une prise en charge et un hébergement. Ils souhaitent être reconnus comme mineurs isolés et protestent contre le manque de place en hébergement d'urgence. Des associations et collectifs les accompagnent et vont les aider à déposer un recours devant le juge des enfants.