Lyon : une opération de vaccination sans rendez-vous à la Duchère les 21 et 22 juillet

Centre de vaccination à la Croix-Rousse à Lyon / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

La maison de la Métropole pour les solidarités du 9e arrondissement de Lyon va devenir un centre de vaccination les 21 et 22 juillet. Les habitants pourront venir se faire vacciner sans rendez-vous.

La Ville de Lyon, l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, la CPAM et la Métropole de Lyon mettent en place une opération de vaccination dans le 9e arrondissement de Lyon. Des équipes médicales s'installeront les 21 et 22 juillet dans la maison de la Métropole pour les solidarités, 8 place Abbé Pierre, pour vacciner et répondre aux interrogations des habitants.

L'accès sera ouvert à tous, sans rendez-vous. Toutes les personnes éligibles pourront recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech de 9h30 à 17 heures. "L’objectif est de faciliter l’accès à la vaccination au plus grand nombre d’habitants pour les protéger", expliquent les institutions à l'origine de l'opération.