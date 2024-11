Alors qu'elle milite depuis des mois pour la fermeture du zoo du parc de la Tête d'Or de Lyon, l'association PAZ organise une manifestation ce samedi 30 novembre.

L’association PAZ, qui milite depuis plusieurs mois pour la fermeture du zoo de Lyon au parc de la Tête d'Or, organise un rassemblement devant les grilles du parc, porte des enfants du Rhône, ce samedi 30 novembre. Des panneaux et une banderole seront déployés pour réclamer à nouveau la fermeture de ce zoo. Des discours et une distribution de tracts sont aussi prévus.

Cette mobilisation intervient un mois après l'envoi d'un courrier collectif de l'association PAZ et de 15 autres association de protection animale au maire de Lyon, Grégory Doucet, et de son adjoint Gautier Chapuis. Ces collectifs lui demandaient d'engager un plan d'actions pour le placement des animaux dans des refuges et la fermeture du zoo. Pour rappel, la mairie a de son côté adopté une délibération en mars 2024 proposant 60 mesures sur la condition animale, dont quatre concernant le zoo. La Ville souhaite avant tout faire du parc zoologique un lieu d'accueil pour les espèces en danger d'extinction.

"En cette période de crise budgétaire historique, la Mairie de Lyon doit cesser de gaspiller chaque année de l'argent public dans la captivité animale. Cet argent pourrait être utilisé pour de véritables compétences municipales : les services publics et comme le souhaite le Maire, pour des associations du secteur social", expliquent les représentants de l'association PAZ. Elle avait par ailleurs saisi en juillet dernier le tribunal administratif de Lyon pour en connaître le coût, qui s'élèverait à 1,7 million d'euros par an de charge salariale pour l'entretien du zoo, selon les données fournies par la municipalité.

