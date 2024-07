Lyon : une association saisit la justice pour connaître le cout du zoo de la Tête d’Or 

L’association milite depuis plusieurs mois pour que le zoo du parc de la Tête d’Or ferme ses portes. Elle a saisi ce mardi le tribunal administratif pour en connaître le coût.

"Parce qu’il est révoltant que l’argent public serve à faire souffrir des animaux", l’association PAZ a saisi ce mardi le tribunal administratif de Lyon pour connaître les coûts du zoo du parc de la Tête d’Or. Dans son communiqué, l’association assure avoir demandé dans un premier temps à la Ville de Lyon de lui fournir "les documents administratifs relatifs à sa gestion, notamment le budget" du zoo.

Une demande à laquelle la mairie n’aurait que partiellement répondu : "Concernant le budget, elle ne nous a pas répondu sur le coût que représente le personnel. Ce silence est intolérable ! Soulignons que l’entrée du zoo est gratuite et donc que le financement du zoo repose entièrement sur les contribuables", s’insurge encore l’association.

"Les Lyonnaises et les Lyonnais ont le droit de savoir à quel prix, en plus de celui de la souffrance animale, ce zoo est maintenu par la Mairie de Lyon", explique Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ. En mars dernier, PAZ s’était déjà mobilisée devant l’Hôtel de Ville lors du conseil municipal pour dénoncer le "double discours" de la municipalité à propos du traitement des animaux et du zoo du parc de la Tête d’Or.

