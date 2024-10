Lyon : une association interpelle Grégory Doucet avant la "fête des animaux" le 20 octobre

L’association PAZ qui milite depuis plusieurs mois pour la fermeture du zoo du parc de la Tête d’Or a saisi en juillet dernier le tribunal administratif de Lyon pour en connaître son coût.

Alors que doit se dérouler le 20 octobre prochain la "fête des animaux" à Lyon, à l’occasion de laquelle le maire de Lyon, Grégory Doucet, doit y prononcer un discours, l’association PAZ interpelle l’édile concernant le zoo du parc de la Tête d’Or. Depuis plusieurs mois l’association milite en effet pour le faire fermer. Elle avait par ailleurs saisi en juillet dernier le tribunal administratif de Lyon pour en connaître le coût.

1,7 million d’euros par an

Dans un communiqué publié vendredi 11 octobre, l’association interpelle donc l’édile écologiste à propos du "décalage complet" entre ce qu’affirme la mairie et ses actions. Elle demande également d’engager "un plan d’actions" pour fermer le zoo et "placer les animaux dans des refuges dès lors que des places sont disponibles." PAZ a par ailleurs lancé une pétition le 17 septembre dernier dans ce sens qui récolterait aujourd’hui "plus de 19 000 signatures."

Suite à la saisine du tribunal administratif, la Ville de Lyon aurait finalement communiqué le 30 septembre dernier "le coût que représente la charge salariale pour l’entretien du zoo." Selon les données fournies par la municipalité, cela s'élèverait à environ "1,17 million d’euros par an." "Y a-t-il lieu de gaspiller une telle somme pour faire souffrir des animaux ?!", s’indigne toujours l’association. Toujours selon Paz, sur la période 2021-2023, 3,53 millions d’euros d’argent public auraient été investis dans le zoo du parc de la Tête d’Or bien qu'il existe "encore une incertitude sur l’exhaustivité des chiffres transmis", précise toutefois l’association.

"La fête des animaux serait une belle occasion pour le maire de Lyon d’annoncer sa volonté de fermer le zoo de Lyon. Malheureusement pour l’instant, tout donne à penser que les animaux emprisonnés au parc de la Tête d’Or n’auront pas de raisons de se réjouir ce 20 octobre. Quand Grégory Doucet et son équipe mettront-ils vraiment en œuvre leurs belles paroles ?", conclut Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ.

