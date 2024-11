Lyon : une manifestation contre les violences faites aux femmes au départ de la place Bellecour

À l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le collectif Droits des femmes 69 organise une action de mobilisation. Le cortège partira à 15h de la place Bellecour.

Une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles partira de la place Bellecour (Lyon 2e) ce samedi 23 novembre à 15h. L'appel à la mobilisation a été lancé par le collectif Droits des femmes 69 et NousToutes Rhône, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui se tient chaque année le 25 novembre.

Avant le début de la manifestation, un happening des "Femmes en blanc" aura lieu sur la place à 14h pour dénoncer les violences faites aux femmes. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la 20e édition du festival "Brisons le silence" qui se tient cette année du 15 au 30 novembre. Un ensemble d'actions culturelles et de sensibilisation pour discuter, échanger et lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS).

Une convergence des luttes avec la Palestine

"Deux cortèges pour un même rendez-vous de solidarité féministe", a indiqué le collectif sur ses réseaux sociaux. Le cortège féministe rejoindra en effet le cortège de soutien à la Palestine et au Liban, pour soutenir les femmes vivant sur place, principales victimes du conflit avec les enfants.

En 2024, quatre femmes "ont été tuées dans le Rhône, à Décines-Charpieu, à Sainte-Foy-lès-Lyon, à Vénissieux et à Beaujeu", ont déploré Les Insoumis du Rhône dans un communiqué, qui ont assuré être présents lors de la mobilisation de cet après-midi.

