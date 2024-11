Emmanuel Macron annonce l'entrée au Panthéon du résistant lyonnais Marc Bloch

Né à Lyon en 1886 à Lyon, l'historien et résistant Marc Bloch entrera au Panthéon, a annoncé ce samedi le président de la République Emmanuel Macron.

"Pour son oeuvre, son enseignement et son courage." En déplacement à Strasbourg à l'occasion des 80 ans de la libération de la ville, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé l'entrée au Panthéon de Marc Bloch, résistant lyonnais arrêté puis fusillé par la Gestapo en juin 1944.

Né à Lyon en 1886, l'historien s'était enrôlé dans la résistance en 1943, dont il deviendra l'un des chefs de la région lyonnaise, avant d'être emprisonné quelques mois plus tard en mars 1944 et détenu au fort Montluc à Lyon avant son exécution. Celui qu'Emmanuel Macron a surnommé "l'homme des Lumières dans l'armée des ombres" fera son entrée au Panthéon en 2025, juste après Robert Badinter, décédé en février 2024.

Une très grande émotion et fierté

Près de 80 ans après la mort du résistant, sa famille a salué sa panthéonisation, qu'elle demandait déjà depuis de nombreuses années. "C'est une très grande émotion et fierté. Il s'est donné corps et âme pour la liberté et contre le nazisme", a déclaré sa petite-fille Suzette Bloch à l'AFP.

Dans une lettre ouverte consultée par l'AFP, sa famille demande néanmoins que la cérémonie d'hommage au Panthéon reste "purement civile" et que "l'extrême droite, dans toutes ses formes, soit exclue de toute participation à la cérémonie".