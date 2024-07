Les Lyonnais et Lyonnaises peuvent profiter d'un accès gratuit au musée Lugdunum et aux théâtres romains sur les week-ends d'été.

Pour cette période estivale, la Métropole de Lyon a souhaité rendre gratuit l’accès à Lugdunum –musée et théâtres romains, sur l’ensemble des week-ends. Le grand public aura l’occasion de découvrir l’une des plus grandes collections archéologiques de France.

Un lieu magique

Pour Cédric Van Styvendael, vice-président de la Métropole de Lyon, "l'accès à la connaissance, à la culture et aux lieux de savoir est un droit fondamental pour toutes et tous", il ajoute : "En rendant l’entrée du musée Lugdunum gratuite les week-ends nous voulons permettre à de nombreuses personnes et familles, pour qui parfois le prix reste une barrière économique, de profiter du patrimoine exceptionnel qu’offre ce lieu magique à l’architecture si singulière".

La gratuité d’entrée au musée sera effective du samedi au dimanche, tout l’été et jusqu’aux Journées européennes du patrimoine, de 10h à 18h. La réservation et l’agenda sont accessibles sur lugdunum.grandlyon.com.

