Lyon : "une crise autant sanitaire que sociale et environnementale", la manifestation du 1er mai partira de Jean-Macé

L’intersyndicale du Rhône classique (CGT, FSU, Solidaires, CNT, CNT-SO et UNEF) appelle à la manifestation au départ de la place Jean-Macé, à Lyon, pour le traditionnel défilé du 1er mai. L'intersyndicale dénonce "une crise autant sanitaire que sociale et environnementale".

Dans son appel à manifester, l’intersyndicale du Rhône (CGT, FSU, Solidaires, CNT, CNT-SO et UNEF) dénonce "une crise qui aujourd’hui est autant sanitaire que sociale et environnementale". "Ce printemps s’annonce riche en revendications : celle de pouvoir être vacciné et soigné, celle de pouvoir vivre dignement de son salaire et de sa retraite, celle d’être logé décemment, de bénéficier de plus de services publics en proximité, celle d’un emploi pérenne, celle de retrouver le chemin de la liberté, de la culture et des loisirs", poursuit l'intersyndicale.

Le cortège partira ce samedi 1er mai de la place Jean-Macé (Lyon 7e) à 10h30 en direction de la place Bellecour (Lyon 2e).

"Nous ne pouvons accepter une société qui privatise les bénéfices tout en socialisant les pertes. Pour les plus précaires, la hausse de la pauvreté, notamment chez les plus jeunes, est exacerbée depuis le début de la crise sanitaire", conclut l'intersyndicale.