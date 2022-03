Lyon : une balle de fusil de chasse traverse l'appartement d'une femme

Une balle de fusil de chasse a atterri dans le salon d'une femme, samedi, dans le 8e arrondissement de Lyon. Heureusement, elle n'a pas été blessée.

Le coup de feu a été tiré... depuis un immeuble à proximité. L'incident s'est déroulé avenue des Frères Lumières, dans le 8e arrondissement de Lyon.

D'après Le Progrès, le projectile a traversé l'appartement de la femme et a fini sa course dans un mur. Elle n'a pas été touchée. Trois hommes ont été interpellés, selon le quotidien régional, et placés en garde à vue. Vraisemblablement, ce serait un simple accident. L'accident serait intervenu où un homme maniait le fusil de chasse.