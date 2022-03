Jeudi 24 mars à Lyon, une intersyndicale appelle les retraités à descendre dans la rue pour "les pensions, la santé et les services publics".

Ils ne veulent plus être vus comme un coût pour la société. Les retraités, à l'appel d'une intersyndicale, vont défiler à Lyon jeudi 24 mars. Le rendez-vous est donné devant le siège de l'ARS dans le 3e arrondissement, à 14 heures. La manifestation est organisée par une intersyndicale composé de la CGT, UNSA, FO UCR, CFTC, CFE CGC, FSU, Solidaires, FCR, LER et Ensemble.

Ils demanderont une revalorisation de leurs pensions avec l'indexation sur les salaires et aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète. Les conditions de vies dans les EHPAD et à l'hôpital sont aussi une forte préoccupation de ces retraités, notamment avec les révélations récentes de maltraitance dans les établissements ORPEA. Ils demandent donc plus de moyens pour le service public, une meilleure formation et de meilleures rémunérations pour les personnels hospitaliers.