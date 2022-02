Un train pour l'Égalité va partir de Paris Gare de Lyon ce samedi 26 février pour se lancer dans un grand tour de France. Le convoi, qui effectuera une halte en gare de Perrache mardi 4 mars, proposera des formations gratuites contre le harcèlement de rue.

Initié par la Fondation des Femmes, le Train pour l'Égalité arpentera la France du samedi 26 février au lundi 7 mars. En amont de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, les six rames du convoi s'arrêteront dans 8 villes françaises en 10 jours. L'objectif : sensibiliser les populations aux grands enjeux d'égalité. De la lutte contre les violences faites aux femmes à l'accès aux soins, en passant par l'emploi et l'égalité professionnelle, les enjeux sont multiples pour le train.

À bord, cinq organisations associatives sensibiliseront les passagers à "cette cause d'intérêt général". Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes souhaite "faire en sorte que la destination - l'égalité entre les femmes et les hommes - soit proche". Par ailleurs, "faire baisser drastiquement les féminicides, favoriser l'émancipation économique des femmes et permettre à toutes l'accès à des soins" semblent être des objectifs atteignables, selon elle.

Le train effectuera un stop à Lyon le 4 mars

Après un arrêt à Grenoble le 3 mars, le Train pour l'Égalité se rendra en gare de Lyon Perrache, mardi 4 mars, pour sensibiliser les citoyens lyonnais. Ils pourront s'y rendre à partir de 14 heures. À Lyon, des formations gratuites contre le harcèlement de rue seront proposées aux habitants.