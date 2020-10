Lyon : un syndicat pour les livreurs Deliveroo et UberEats

Les livreurs des plateformes Deliveroo et UberEats de la métropole de Lyon ont créé ce mercredi 7 octobre leur syndicat. Des procédures de requalification en contrats de travail salariés devraient être initiées à Lyon sous peu.

Les livreurs des plateformes Deliveroo et UberEats de la métropole de Lyon ont décidé de créer leur syndicat. Ce mercredi 7 octobre a eu lieu un congrès constitutif de ce nouveau syndicat CGT "UberEats/Deliveroo Lyon", en présence des représentants de la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT et de la Fédération CGT des transports. Les livreurs Deliveroo et UberEats souhaitent à travers ce syndicat rassembler le plus de travailleurs possible de ces plateformes. Des syndicats similaires existent déjà à Bordeaux, Toulouse ou Nantes par exemple.

Dans un communiqué, le syndicat fraîchement créé s'est donné pour objectif "l’amélioration des conditions de travail des travailleurs des plateformes et la conquête de nouveaux droits". Pour ce faire, le syndicat annonce qu'il mènera "des procédures de requalification en salariés intentées par les livreurs qui le souhaitent, dont un certain nombre seront bientôt déposées à Lyon".

