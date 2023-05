Lyon : un nouvel appel à manifester samedi 6 mai

L'intersyndicale appelle à une 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 6 juin dans toute la France. Le "Comité de lutte Lyon" organise, quant à lui, une manifestation ce samedi 6 mai.

Le rendez-vous est donné à 14 heures samedi 6 mai. Le "Comité de lutte Lyon" appelle à une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites adoptée par le gouvernement. Les manifestants sont invités à se retrouver sur la place Jean Macé dès 14 heures. L'objectif de cette journée est de maintenir la pression dans les rues pour espérer obtenir le retrait de la réforme.

"Nous voulons obtenir le retrait total de cette réforme des retraites, et souhaitons que cette victoire en appelle d'autres", affiche clairement l'organisme. Ce dernier revendique, de nombreuses actions depuis le début de la mobilisation : blocages, opérations péages gratuits, occupations, etc...)

L'écart se creuse entre l'intersyndicale et certains manifestants

L'annonce de l'intersyndicale faite récemment pour une 14e journée de mobilisation le 6 juin prochain crée des dissensions dans les ranges des manifestants. Certains lui reprochent un manque de conviction et de volonté d'action. Ainsi, plusieurs appels ont été lancés pour des manifestations déclarées ou non avant la date proposée par les syndicats.

Sur les réseaux favoris des militants plus durs, un communiqué tourne intitulé "l'intersyndicale de la lâcheté". Dans ce dernier, on s'interroge : "comment est-il possible d'avoir une stratégie si peu offensive ?" De leur côté, les syndicats revendiquent des mobilisations avant le 6 juin sous la forme de "journées de colère".

Lire aussi :