Lyon : un nouveau directeur de la Bibliothèque Municipale

Nicolas Galaud va succéder à Gilles Eboli au poste de directeur de la Bibliothèque Municipale

Nicolas Galaud vient d'être nommé au poste de directeur de la Bibliothèque Municipale, a annoncé la ville de Lyon ce jeudi. La municipalité a retenu sa candidature proposée par le ministère de la Culture. Nicolas Galaud est conservateur général des Bibliothèques, et dirige depuis septembre 2016 la bibliothèque de Bordeaux. Il a également été le directeur des bibliothèques de Brest (entre 2004 et 2016) et de Reims (de 1995 à 2003).

Il remplace Gilles Eboli, directeur depuis début 2011, qui partira à la retraite en octobre prochain.

Le Ministère de la Culture met à disposition des collectivités territoriales, des conservateurs d’État pour coopérer avec elles sur des objectifs nationaux de politiques de lecture publique sur le territoire. À Lyon, huit postes sont occupés par des conservateurs pris en charge par l’État, dont celui de directeur de la Bibliothèque Municipale.