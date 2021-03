Lyon : un homme menacé et dépouillé par une bande d'adolescents

Un jeune homme a été dépouillé par cinq adolescents ce dimanche 28 février dans le 7e arrondissement de Lyon, sous la menace d'un marteau brise-vitre.

Cinq adolescents ont pris à partie un trentenaire ce dimanche 28 février sur le cours Gambetta, dans le 7e arrondissement de Lyon. Les enfants, âgés de 12 à 17 ans, ont encerclé le jeune homme, puis l'un d'eux l'a menacé avec un marteau brise-vitre pour le dépouiller. Le trentenaire a dû leur remettre l'intégralité de ses biens. Les cinq adolescents ont été interpellés en flagrant délit par des policiers de la BAC qui ont assisté au vol, et placés en garde-à-vue.

Le plus âgé d'entre eux, un garçon de 17 ans, a reconnu avoir menacé la victime à l'aide du marteau brise-vitre pour lui voler son téléphone et ses lunettes. Quant au plus jeune de la bande, âgé de 12 ans, il a empoché les écouteurs. Les trois autres ont simplement assisté au vol, sans intervenir.

Le mineur de 12 ans est convoqué devant le tribunal correctionnel en avril prochain. Son complice de 17 ans, lui, est présenté devant le parquet ce mardi, en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Les trois autres ont été relâchés.