Métropole de Lyon : l’EMLyon classée 5e meilleure école de commerce de France, selon l'Étudiant

Le classement annuel des grandes écoles de commerce du site l’Étudiant a placé l’EMLyon au 5e rang français. L'établissement lyonnais est ex-aequo avec l'école Skema, présente à Lille et à Paris.

Comme chaque année, le classement des grandes écoles de commerce du site l’Étudiant est tombé. Cette année, l’EMLyon occupe la 5e place et se maintient au niveau enregistré dans le classement les années précédentes. À l'image du peloton de tête qui, lui aussi, n'a pas bougé. L’EMLyon, qui déménagera à Gerland en 2024, est donc toujours devancée par HEC Paris, l’ESSEC à Cergy-Pontoise, l’ESCP Business School à Paris, et l’EDHEC à Lille, Nice et Paris.