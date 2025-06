Un trentenaire effectuait des allers-retours en trottinette pour livrer de la drogue. À son domicile, dans le 7e arrondissement de Lyon, des stupéfiants et une arme ont été saisis.

Un trafic de stupéfiants était surveillé depuis le début du mois de juin par les forces de l'ordre, dans le 7e arrondissement de Lyon, relatent la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône auprès du Progrès. Repéré lors des investigations, un suspect effectuait des allers-retours à trottinette entre la Guillotière et Jean-Macé pour transporter des stupéfiants.

Lundi 23 juin, vers 16 heures, l'homme de 30 ans a été contrôlé par les enquêteurs à la sortie de son domicile et aussitôt interpellé, puis placé en garde à vue. Il détenait sur lui 26 g de résine de cannabis, de 10 g d’herbe et de 65 euros en liquide.

Plus de 55 000 euros de produits

Au cours de la perquisition de son domicile, les policiers font une importante découverte : 2,5 kg d’herbe de cannabis et 3,7 kg de résine de cannabis. 2 980 euros en liquide, une arme de poing, des munitions et du matériel de découpe et de conditionnement sont également saisis. La totalité de la saisie de drogue est estimée à plus de 55 000 euros à la revente au détail.

En garde à vue, le suspect a reconnu les faits mais minimisé son rôle dans le trafic de stupéfiants, refusant également de déverrouiller son téléphone portable. Il a été présenté au parquet mercredi 25 juin pour être jugé en comparution immédiate.

