Lyon : Un appel au rassemblement pour les restaurateurs ce lundi place Bellecour

L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Rhône lance un appel au "rassemblement lumineux" ce lundi à 15 h 30 place Bellecour.

L'UMIH du Rhône (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie), appelle à un "rassemblement lumineux, convivial et solidaire" dès ce lundi à 15 h 30 sur la place Bellecour. Sur leur page Facebook, avec en photo de couverture placardée "Laissez nous travailler", l'UMIH souhaite se faire une nouvelle fois entendre pour une réouverture des restaurants dès le 15 décembre et non pas en janvier.

Les organisateurs demandent aux personnes sur place de venir "avec une touche de bleu ou de blanc ou de rouge, et un bonnet en solidarité avec les stations de ski". Parmi les revendications, l'UMIH souhaite une prise en charge des loyers le temps de la fermeture des restaurants.