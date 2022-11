Lyon : un appel à témoins après un accident de moto dans le 1er

Dans la nuit du 27 au 28 novembre, un accident de moto a fait deux blessés graves au niveau du pont Morand dans le 1er arrondissement de Lyon. La police a lancé un appel à témoins pour éclaircir l’incident.

Il était environ 1h du matin, mardi 28 novembre, lorsque le pilote d’une moto FZ8 noire qui circulait dans le 1er arrondissement a perdu le contrôle de son engin à l’angle du pont Morand et du quai André Lassagne, non loin de l’opéra. Sans casque, le conducteur âgé de 24 ans et sa passagère de 28 ans qui était casquée elle, avaient été transportés à l’hôpital dans un état d’urgence absolue.

📢 [#AppelàTémoins]

👉 Nos enquêteurs cherchent à déterminer les circonstances d'un grave accident corporel de la circulation, survenu le 28/11 à 01h07 à #Lyon 1er.

☎️ En cas d'informations utiles à l'enquête en cours, contactez-nous au 04 37 26 25 40.

🔃 Merci pour vos RT pic.twitter.com/CDVzX7Gah9 — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) November 29, 2022

Pour l’heure, les causes de l’accident n’ont pas encore été déterminées par les enquêteurs qui cherchent à réunir des éléments. Si vous vous trouviez sur les lieux des faits ou à proximité au moment de l’accident vous pouvez contacter la police nationale au 0437262540.