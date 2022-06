Lyon : trois personnes interpellées pour proxénétisme

Le 31 mai, lors d’une enquête menée par la police de la région lyonnaise, trois individus ont été inculpés pour des soupçons de proxénétisme. Quatre propriétés situées dans plusieurs arrondissements de Lyon où des prostituées recevaient des clients ont été confisquées.

Le 31 mai dernier, au cours d’une enquête lancée depuis 2019, les agents de police interpellent trois proxénètes présumés dans la région lyonnaise. Plusieurs prostituées interrogées ont identifié les suspects et confirmé leur implication dans le proxénétisme. Plus de 9 endroits de prostitution ont également été recensés dans différents arrondissements de Lyon, ainsi qu’à Villeurbanne et Oullins. Les policiers ont également saisi 4 biens immobiliers qui se situent à Lyon, estimés à plus d'un million d'euros.

L’un des suspects a été placé sous contrôle judiciaire en attendant le procès. Les deux autres se trouvent en détention provisoire, rapportent nos confrères de Radio Scoop.