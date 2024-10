Depuis le 4 octobre, la Fête de la Science est de retour en France et donc à Lyon. Pendant deux jours, vendredi 11 et samedi 12 octobre, l'Hôtel de Ville de Lyon ouvre ses portes pour l'occasion.

Créé en 1991, la Fête de la Science est de retour cette année depuis le 4 octobre et jusqu'au 14 octobre prochain. Une programmation spécifique est mise en place par la Ville, en collaboration avec l'association EbulliScience. D'abord pour les scolaires, ce vendredi 11 octobre. Puis pour le grand public, ce samedi 12.

Ainsi, ce vendredi, les élèves lyonnais, de la maternelle au lycée, seront accueillis à l'Hôtel de Ville pour une journée pédagogique autour de l'eau, thème retenu pour cette édition 2024. 45 créneaux d’ateliers sont mis à disposition, de manière gratuite, aux écoles de la Ville de Lyon, et aux collèges et lycées de la Métropole. Les jeunes pourront également rencontrer des scientifiques. Ces ateliers seront, pour certains, proposés en collaboration avec les institutions scientifiques et académiques du territoire (ENS, INSA, Ecole Universitaire de Recherche H2O).

Le lendemain, samedi 12 octobre, le grand public aura l'occasion de se rendre à l'Hôtel de Ville pour participer à une multitude d'activités : ateliers, conférences, expositions, etc. "L'objectif : démystifier la recherche et montrer que les sciences et techniques sont accessibles à toutes et tous", indique dans un communiqué la Ville. L'événement est gratuit et ne nécessite pas de réservation.

Un "accent particulier" sur l'égalité femmes-hommes

Aussi, dans l'atrium de l'Hôtel de Ville, une exposition de portraits de femmes scientifiques sera installée puisque cette année, la Fête de la Science a décidé de mettre "un accent particulier" sur l'égalité femmes-hommes dans les sciences. Dans ce cadre, une projection-débat aura lieu autour du film "Le théorème de marguerite d'Anna Novion", samedi à 16h30. La réservation est conseillée.

